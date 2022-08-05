Gümüşhane'de Uluslararası Kuşburnu-Pestil Kültür ve Turizm Festivali devam ediyor

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de 25. Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri çerçevesinde Hüseyin Nihal Atsız anısına "Geri Gelen Mektup" adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen programa, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Nihal Atsız anısına gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin farklı illerinden 15 şair katıldı. Müzik dinletisiyle başlayan programda şairler, kendi yazdıkları şiirleri katılımcıların beğenisine sundu.



Program sonunda Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve Belediye Başkanı Çimen, şairlere plaket takdim etti.



Vali Yardımcısı Pala, yaptığı konuşmada, "Gümüşhane'de uzaktan yakından bütün dostlar bir araya geldi ve hepimiz coşkuyla Gümüşhaneli olmanın gururuyla Gümüşhane'yi yaşayarak eğleneceğiz, yazı ve tatilimizi değerlendirmiş olacağız. Uzaktan gelen bütün misafirlerimize tekrar 'hoş geldiniz' diyorum, tüm şairlerimize de tekrar gönülleri sağlık diyorum, güzel şiirleriyle kalbimizi ferahlattılar.é dedi.



Belediye Başkanı Çimen ise Hüseyin Nihal Atsız anısına gerçekleştirilen şiir dinletisi programının devamının geleceğini ifade ederek, şunları kaydetti.



"Hüseyin Nihal Atsız'ın hemşehrisi olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkücü camiamızın önderlerinden birisi. Bu coğrafyadan çıkması da bizi şereflendiriyor. İlk olarak Dilaver Cebeci adına yaptık, bugün de Hüseyin Nihal Atsız adına düzenledik. 3'üncüsünü de yapacağız yine şairlerimizle beraber."

Festival kapsamında ayrıca Ender Balkır ve yöresel sanatçılar konser verdi.





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