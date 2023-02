Gümüşhaneli hayırsever, evinin kapılarını 6 kişilik depremzede aileye açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

GÜMÜŞHANE (AA) - MUHAMMET ÇELİK - Gümüşhaneli hayırsever Özkan İncir, Kelkit ilçesindeki evinin kapılarını, Malatya'daki depremde evleri kullanılamaz hale gelen 2'si çocuk 6 kişilik aileye açtı.

İlçede fırın işletmeciliği yapan İncir, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremden etkilenen ailelere yardım etmeye karar verdi.

Kelkit ilçesinde kullanmadığı 3 evi bulunan İncir, evlerinin kapılarını, tüm yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını da karşılamak üzere depremzede ailelere vermeye hazır olduğu yönünde sosyal medyada duyuru yaptı.

İncir, Malatya'dan kendisine ulaşan Mehmet ve Yeter Uysal çifti ile 2 çocuk ve 2 torunlarını, bölgeye yardım için gidenler aracılığıyla Kelkit'e getirterek evlerinden birine yerleştirdi.

"Paşa" adını verdikleri muhabbet kuşunu da beraberinde getiren Malatyalı ailenin tüm ihtiyaçları, ilçe esnafının desteğiyle sağlandı.

Özkan İncir, AA muhabirine, Türkiye'nin yüzyılın felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Malatya'dan 6 kişilik aileyi Kelkit'te misafir ettiklerini dile getiren İncir, "Aslında 7 kişilik bir aile. Yanlarına alabilecekleri tek şey olan muhabbet kuşlarını da aldılar. Onları rahat ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Orada zor bir süreçten geçtiler. Misafir bizim başımızın tacıdır. Misafir ağırlamak bizim için bir onurdur. Geldikleri için de çok mutluyuz." dedi.

İncir, sahibi olduğu 3 fırında ürettiği 60-70 bin ekmeği kurumlar aracılığıyla deprem bölgesine gönderdiğini belirterek, bu yardımlarının süreceğini aktardı.

Depremin ardından yüreklerinin oradaki insanlarla attığını belirten İncir, "Oradaki kardeşlerimiz üşürken, bizler de burada buz tutuyoruz. Ülke olarak olağanüstü hal durumundayız. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız ama devlet olarak, millet olarak el ele verip bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İncir, Kelkit'te depremzedeleri evinde misafir etmek isteyenlerin olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Biz kendimize de kardeş aile edinmiş durumdayız. Halkımız seferberlik ilan etmiş, milletimiz hazır bekliyor. Boşta evi olan insanlarımızın evlerini açmalarını istiyorum. Biz büyük bir devletiz, devletimiz hiçbir vatandaşını zorda koymayacaktır. Fakat bu kısa sürede devletin de elini rahatlatmak adına imkanı olan herkesin evlerinin kapılarını açıp bir kardeş aile edinmelerini tavsiye ediyorum."

- "Mutlaka herkes birbirine böyle yardımcı olsun"

Yasemin Uysal ise depreme Malatya'da iki çocuğuyla yakalandığını, çocuklarının ağlayarak uyandığını ifade ederek, "Deprem çok kötüydü. Çocuklarımla çok korktuk. Depremden sonra biraz dışarıda durduk. Okullara gittik." dedi.

Depremin ardından Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine geldiğini anlatan Uysal, "Fransa'dan gelinimiz aradı. Amcası Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşıyor. Amcasına ulaşmış, amcası da Özkan İncir'e ulaştı. Böyle yardımcı oldular bize. Annem, babam, erkek kardeşim, ben ve iki kızımı da aldık, geldik. Kelkit'te Özkan Bey bize evini açtı. Ailecek hepsi bize yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Mutlaka herkes birbirine böyle yardımcı olsun." diye konuştu.

Uysal'ın 14 yaşındaki kızı Sinem Güneri de Malatya'daki depremde evlerinin zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Malatya'da gece olan büyük depremde her yer zarar gördü. Daha sonraki depremde de büyük yıkım oldu. Bizim evlerimiz de kötü halde. Özkan abi bize evini açtı. Onun sayesinde uyku uyuyabildik. O zamanlar uyuyamıyorduk. Şu an mutluyuz. Girebileceğimiz sıcak bir evimiz oldu. Deprem bölgesi dışındaki insanlar deprem bölgesindekilere her türlü yardımı etmeli, evini açmalı. Az olsa da insanlarla paylaşmalılar."

