Gümüşhane'de trafik kazasında hayatını kaybeden hamile kadının cenazesi defnedildi

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de trafik kazasında hayatını kaybeden 5 aylık hamile kadının cenazesi, toprağa verildi.

Şiran-Kelkit karayolunun Karaşeyh köyü mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında vefat eden 36 yaşındaki Süleyha Şahin için Şiran ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şahin'in yakınlarının yanı sıra Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel ile vatandaşlar katıldı.

Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı bölgedeki mezarlığa defnedildi.

Süleyha Şahin'in kullandığı 08 GA 039 plakalı otomobil, dün Karaşeyh köyü mevkisinde E.Ç. yönetimindeki 34 HN 3445 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobilden çıkartılan Şahin ve beraberindeki Zahibe Dilme, Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak sürücü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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