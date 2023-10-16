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        Örümcek Ormanları hafta sonunda doğa tutkunlarını ağırladı

        Gümüşhane'de yüksek köknarlar, uzun ladin ağaçları ve sık bitki örtüsüyle öne çıkan Örümcek Ormanları'na, doğaseverler hafta sonu ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:23
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        Örümcek Ormanları hafta sonunda doğa tutkunlarını ağırladı
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        Gümüşhane'de yüksek köknarlar, uzun ladin ağaçları ve sık bitki örtüsüyle öne çıkan Örümcek Ormanları'na, doğaseverler hafta sonu ilgi gösterdi.

        Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) ile Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyelerinden oluşan 140 kişilik ekip, Kürtün ilçesinin Yeşilköy köyü sınırlarında bulunan Örümcek Ormanları'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

        Sonbahar renklerine bürünmüş ağaçlar arasında 12 kilometrelik güzergahta yapılan yürüyüş, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçlarının bulunduğu alanda tamamlandı.

        Etkinliğe katılan Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, AA muhabirine, yürüyüşün ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Örümcek Ormanları'nın içinde barındığı anıt ağaçlar ve endemik bitkileriyle doğa müzesi olduğunu ifade eden Şen, "Burada sonbahar ile birlikte muhteşem manzara oluştu. Herkesin gelip görmesini istiyorum. Turizm açısından gelip görmeye değer bir yer." dedi.

        GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise yürüyüşü yaklaşık 5 saatte tamamladıklarını kaydederek, "Bu yıl parkur çok güzeldi. Güzel bir renk cümbüşü vardı." ifadesini kullandı.

        Akbulut, doğayı, dağları ve sporu insanlara sevdirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Katılımcılardan Babürşah Taşlı ise Örümcek Ormanları'nın şiir tadında bir parkur olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

        "Yorulduk, arada mola verdik. Kırmızıdan sarıya, yeşilden kahverengiye uzanan sonbaharın renk tonlarında, bir hayal dünyasında yürüyormuş gibi yolculuk yaptık. Yorulduğumuza değdi. Başkalarından bu coğrafyayı dinleyerek bu tada varmak mümkün değil. Ben herkese tavsiye ediyorum."

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