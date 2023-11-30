Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır

        HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yılbaşı rezervasyonları, karın önceki yıllara göre daha erken yağmasıyla yüzde 80'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yılbaşı rezervasyonları, karın önceki yıllara göre daha erken yağmasıyla yüzde 80'e ulaştı.

        Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 1991'de kış sporları turizm merkezi ilan edilen kayak merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

        Kayak sezonunun aralıkta başlayıp mart sonuna kadar sürdüğü merkezde, 800 ve 600 metre uzunluğunda iki pist bulunuyor. Saatte 750 kişi taşıma kapasitesine sahip, halat uzunluğu 850 metre ve kayak alanı 1,5 kilometre olan teleski, ayrıca saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift de sporseverlere hizmet veriyor.

        Amatör ve profesyonel kayakçıların yanı sıra kızak keyfi sürmek isteyenlerin tercih ettiği merkez, konuklarına Zigana coğrafyasının eşsiz doğasında konaklama imkanı da sunuyor.

        Son günlerde aralıklarla etkili olan yağışla hareketliliğin başladığı merkeze gelen yabancı turistler, kar motoru eşliğinde Zigana Dağı'nı keşfetme imkanı buluyor.

        - "Kar erken yağdığı için beklentimiz yüksek"

        Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, geçen yıla göre karın bölgeye daha erken yağdığını söyledi.

        Yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Eroğlu, "Gerek mekanik, gerekse kar araçlarımızın bakımını yaptık. Şu anda karın yeterli seviyeye gelmesini bekliyoruz. Kar erken yağdığı için yılbaşı beklentimiz yüksek. Kayağın yılbaşına kadar başlayabileceğini düşünüyoruz. Yüzde 80 düzeyinde ön rezervasyonumuz bulunuyor." dedi.

        Eroğlu, karla birlikte çevre illerin yanı sıra yabancı turist gruplarının da merkeze gelmeye başladığını ifade ederek, "Yurt dışından rezervasyonlarımız genellikle Körfez ülkelerinden gerçekleşiyor. O bölgelerden gelen insanların da en çok istediği şeylerin başında kar ve doğa oluyor. Kar olduğu sürece talep ve rezervasyonların gerçekleşmesi de yüksek oluyor. Son bir ay içerisinde epey bir durgunluk yaşadık ancak kar yağdığından itibaren ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor." diye konuştu.

        Özellikle yabancı turistlerin sosyal medyada yaptıkları olumlu paylaşımların katkısını gördüklerinin altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

        "Manzarayı ve kar yağdığında burayı görünce insanlar hiçbir şey yapmasa bile onu izlemesi yetiyor. Bunları da sosyal medya platformlarında paylaşıyor ve devamında gelen insanlar oluyor. Olumlu yönde büyük katkıları oluyor. Konaklama ve yemek anlamında imkan bulunuyor. Kayak, kızak ve snowboard kiralayabiliyorlar. Ayrıca kar motoru ve ATV safarilerimiz bulunuyor. Mevcut yollarda oluşturduğumuz parkurlar var. Bu yollarda sabahları doğaseverler gruplar halinde gezi yapabiliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Odun toplarken kaybolmuştu! Umutlar tükeniyor
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!
        Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de kar nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı
        Gümüşhane'de kar nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı
        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Gümüşhane'de mezarı başında anıldı
        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Gümüşhane'de mezarı başında anıldı
        Şehit Necmettin öğretmen, 24 Kasım´da anıldı
        Şehit Necmettin öğretmen, 24 Kasım´da anıldı
        Türkiye şehit öğretmenlerini unutmuyor
        Türkiye şehit öğretmenlerini unutmuyor
        Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
        Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
        Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı