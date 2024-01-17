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        Gümüşhane'de dereye yuvarlanan minibüsün sürücüsü yaralandı

        Trabzon'dan, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki pazarda tezgah açmaya giderken dereye yuvarlanan minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:06
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        Gümüşhane'de dereye yuvarlanan minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Trabzon'dan, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki pazarda tezgah açmaya giderken dereye yuvarlanan minibüsün sürücüsü yaralandı.

        İlçenin Süme Deresi mevkisinde Ahmet Tost'un (66) kullandığı 61 S 4133 plakalı konfeksiyon malzemesi yüklü minibüs, dereye yuvarlandı.

        Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü, Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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