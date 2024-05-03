Gümüşhane Valisi Tanrısever, inşası süren Bahçecik Barajı'nda incelemelerde bulundu

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kentin 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Bahçecik Barajı'nın isale hattı ve arıtma tesisindeki çalışmaları inceledi.

Temelden yüksekliği 67 metre, depolama kapasitesi ise 3 milyon 210 bin metreküp olan Bahçecik Barajı'nda DSİ Trabzon Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla ve DSİ Gümüşhane Şube Müdürü Baki Yalçın ile inceleme yapan Tanrısever, Bahçecik Barajı'ndan musluklara 2025 yılında içme suyu akacağını söyledi.

Bahçecik Barajı'nın tamamlandığında Gümüşhane'nin 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirten Tanrısever, barajın artan nüfusa göre planlandığını aktardı.