Gümüşhane'de 91 yaşındaki hastaya anjiyo uygulandı

Kroner yoğun bakım ünitesinde bir süre takibi yapılan Pir, daha sonra taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Torul ilçesinde yaşayan Ahmet Pir, 1 Mayıs'ta şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine başvurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.