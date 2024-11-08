Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atatürk Mahallesi Müderris Osman Efendi Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 1,36 gram uyuşturucu, bıçak ve bisturi ele geçirildi.
Otomobilde bulunan Ö.Ş, K.K. ve Y.E.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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