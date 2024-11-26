Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ekipler, merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde ticari bir takside yaptıkları aramada, 4,92 gram esrar ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan alüminyum folyo ele geçirdi.

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