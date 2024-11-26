Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Ekipler, merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde ticari bir takside yaptıkları aramada, 4,92 gram esrar ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan alüminyum folyo ele geçirdi.

        Taksideki B.S, A.D. ve V.B.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Gümüşhane Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
        Gümüşhane Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
        Gümüşhane'de park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Gümüşhane'de park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Gümüşhane'de bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Gümüşhane'de bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediliyor
        Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediliyor
        Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Kar nedeniyle kara yollarında mahsur kalan 600 kişi Gümüşhane'de misafir ed...
        Kar nedeniyle kara yollarında mahsur kalan 600 kişi Gümüşhane'de misafir ed...