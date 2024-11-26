Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ekipler, merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde ticari bir takside yaptıkları aramada, 4,92 gram esrar ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan alüminyum folyo ele geçirdi.
Taksideki B.S, A.D. ve V.B.A. gözaltına alındı.
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