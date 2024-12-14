Ordu ve Gümüşhane'de kar etkili oldu
Ordu ve Gümüşhane'de kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ordu ve Gümüşhane'de kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ordu'da aralıklarla devam eden yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.
Altınordu ilçesinde kentin turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe de yağış sonrasında karla kaplandı.
Boztepe'ye gelenler karın tadını çıkardı, manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Altınordu'nun yüksek kesimlerinin yanı sıra birçok ilçede kar etkisini sürdürüyor.
- Gümüşhane
Gümüşhane merkezde kar kalınlığı 5, yüksek kesimdeki mahallelerde ise 15 santimetreye ulaştı.
Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AA muhabirine, 35 personel ve 7 araçla cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptıklarını söyledi.
Başer, meteorolojik verilere göre, kentte üç gün karın etkili olacağını belirterek, "Belediyemiz tam kadro karla mücadeleye devam ediyor. İnşallah hiçbir sorun yaşamadan karı şehrimizden kaldıracağız." dedi.
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