Ordu ve Gümüşhane'de kar etkili oldu

Başer, meteorolojik verilere göre, kentte üç gün karın etkili olacağını belirterek, "Belediyemiz tam kadro karla mücadeleye devam ediyor. İnşallah hiçbir sorun yaşamadan karı şehrimizden kaldıracağız." dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AA muhabirine, 35 personel ve 7 araçla cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ordu ve Gümüşhane'de kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

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