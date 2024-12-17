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        Gümüşhane'de drift yapan sürücüye 62 bin 262 lira ceza kesildi

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden alkollü sürücüye 62 bin 262 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:22
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        Gümüşhane'de drift yapan sürücüye 62 bin 262 lira ceza kesildi
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden alkollü sürücüye 62 bin 262 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir araçla drift yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerce, drift yapan aracın sürücüsünün N.Ö.D. olduğu tespit edildi.

        Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 62 bin 262 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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