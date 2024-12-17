Gümüşhane'de drift yapan sürücüye 62 bin 262 lira ceza kesildi

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 62 bin 262 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir araçla drift yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden alkollü sürücüye 62 bin 262 lira ceza uygulandı.

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