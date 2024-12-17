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        Gümüşhane'deki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi

        Gümüşhane'deki tarihi Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:05
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        Gümüşhane'deki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi
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        Gümüşhane'deki tarihi Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tahsis edildi.

        Süleymaniye Mahallesi'ndeki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki ve diğer ilgililer katıldı.

        Tarihi konağın, uygulamalı restoran olarak hizmet vermesi amacıyla belediye tarafından bedelsiz olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisini içiren protokol, Baruş, Başer ve Doğan arasında imzalandı.

        Vali Baruş, Süleymaniye Mahallesi'nde yüzyılların getirdiği tarih ve kültür birikimi olduğunu belirterek, "Süleymaniye Mahallesi'nin adeta Gümüşhane'nin tarihi can damarı olduğunu diyebiliriz. Geçmişimize sahip çıkmak ve değerleri ise günümüzde hizmete sunmak için gayret gösteriyoruz. Süleymaniye Mahallesi zaman içerisinde birçok dinin yaşadığı ve kültürlerin harman olduğu mekan olduğunu söyleyebiliriz. Burada çok değerli kültür varlıklarımız var." dedi.

        Baruş, imzalanan protokol ile Zeki Kadirbeyoğlu Konağı ile hamamın aktif olarak kullanılacağını kaydetti.

        Belediye Başkanı Başer ise konağın Gümüşhane tarihine şahitlik ettiğini vurgulayarak, "Aldığımız kararın da tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum. Konağı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bedelsiz olarak devrediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün konağı en iyi şekilde kullanacağına eminim. Konağımız hak ettiği yere gelecektir. Eğitim ve turizm için kullanılacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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