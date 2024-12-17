Gümüşhane'deki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi

Gümüşhane'deki tarihi Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tahsis edildi.

Süleymaniye Mahallesi'ndeki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki ve diğer ilgililer katıldı.

Tarihi konağın, uygulamalı restoran olarak hizmet vermesi amacıyla belediye tarafından bedelsiz olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisini içiren protokol, Baruş, Başer ve Doğan arasında imzalandı. Vali Baruş, Süleymaniye Mahallesi'nde yüzyılların getirdiği tarih ve kültür birikimi olduğunu belirterek, "Süleymaniye Mahallesi'nin adeta Gümüşhane'nin tarihi can damarı olduğunu diyebiliriz. Geçmişimize sahip çıkmak ve değerleri ise günümüzde hizmete sunmak için gayret gösteriyoruz. Süleymaniye Mahallesi zaman içerisinde birçok dinin yaşadığı ve kültürlerin harman olduğu mekan olduğunu söyleyebiliriz. Burada çok değerli kültür varlıklarımız var." dedi.