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        Gümüşhane'de uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:59
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        Gümüşhane'de uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Çalık köyünde E.M. ve S.K'nın araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Dedektör köpeğinin de yer aldığı aramada 99,3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu üretiminde kullanılan aparat, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 42 mermi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan E.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Hükümlü olduğu öğrenilen S.K. ile ilgili de gerekli işlemlerin yürütüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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