Gümüşhane'de uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hükümlü olduğu öğrenilen S.K. ile ilgili de gerekli işlemlerin yürütüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dedektör köpeğinin de yer aldığı aramada 99,3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu üretiminde kullanılan aparat, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 42 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Çalık köyünde E.M. ve S.K'nın araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

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