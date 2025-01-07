Gümüşhane'de caddede patlayan su borusu onarıldı
Gümüşhane'de ana caddede patlayan su borusu belediye ekiplerince onarıldı.
Gümüşhane'de ana caddede patlayan su borusu belediye ekiplerince onarıldı.
Cumhuriyet Caddesi'nden geçen borunun patlaması sonucu tazyikli su caddede birikti, araç trafiğinde aksama yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından arızayı giderdi.
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