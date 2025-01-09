Gümüşhane Belediye Başkanı Başer, gazetecilerle bir araya geldi

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, gazetecilerle bir araya geldi.

Başer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla ulusal ve yerel basın temsilcilerinin gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Demokrasi ve gelişmiş toplumlarda basının önemli bir güç olduğunu vurgulayan Başer, "Basın, kamu görevi yapar ve kamuoyu baskısı oluşturarak da denetim görevi görür." diye konuştu.

Basının yazılı ve etik kurallarını olduğunu aktaran Başer, bu kurallara uymanın tüm basın mensuplarının görev ve sorumluluğu olduğunu belirtti.

Başkan Başer, "Şahsım ve ekibim devletimizin herhangi bir kurumuyla ya da basın mensupları ile çatışmak veya onlara kin gütmek amacında değiliz. Bizler huzurun, barışın, refahın ve daha iyi nasıl hizmet edebilmenin derdi ile gayreti içerisindeyiz. Bu hizmetleri değerli basın mensuplarıyla birlikte yapacağız. Eleştirilere de son derece açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim." dedi.