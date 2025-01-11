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        Gümüşhane'de "Kalandar" kutlandı

        Doğu Karadeniz'de halen yaşatılan "Kalandar" geleneği kapsamında Gümüşhane'de etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:22 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:35
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        Gümüşhane'de "Kalandar" kutlandı
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        Doğu Karadeniz'de halen yaşatılan "Kalandar" geleneği kapsamında Gümüşhane'de etkinlik düzenlendi.

        Merkeze bağlı köylerden yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda tamamlandı.

        Deve oyununun yanı sıra yöresel oyunların sergilendiği ve günlük yaşamın canlandırıldığı etkinliği vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, etkinliğin Kalandar kültürünün yaşatılması için önemli olduğunu ve gelecek nesillere be geleneği aktarmak istediklerini söyledi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca organize edilen etkinliğe katılan Karamustafa köyü sakinlerinden Yılmaz Demirel ise eski gelenekleri temsil ettiklerini belirtti.

        Tuncer Çelik de "Güzel bir sunum yapmaya çalıştık. Köyler kendi oyunlarını sergiledi. Kalandar atalarımızdan, dedelerimizden gelen bir gelenek. Yeni yılın ilk günü olarak biliyoruz." dedi.

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