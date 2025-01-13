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        Gümüşhane'de okul sporları gençler masa tenisi müsabakaları başladı

        Gümüşhane'de 14 ilden yaklaşık 140 sporcunun katıldığı okul sporları gençler masa tenisi müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 12:28 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:33
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        Gümüşhane'de okul sporları gençler masa tenisi müsabakaları başladı
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        Gümüşhane'de 14 ilden yaklaşık 140 sporcunun katıldığı okul sporları gençler masa tenisi müsabakaları başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının organizesinde düzenlenen müsabakalar, Aydın Doğan Spor Salon'unda gerçekleştiriliyor.

        Masa Tenisi Gümüşhane İl Temsilcisi Adem Doğan, yaptığı açıklamada, antrenörleri ve sporcuları Gümüşhane'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Doğan, müsabakaların üç gün süreceğini kaydetti.

        Artvin'den gelen sporculardan Beyza Yıldız ise dört kişilik bir ekiple müsabakalara katıldıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir etkinlik. Amacımız birinci olmak. Kazanmak ve kaybetmekte var. Herkes için hayırlısı olsun. " dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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