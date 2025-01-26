Zigana Dağı'nda 16 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı

Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 16 yıl önce çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 dağcı için anma programı düzenlendi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakam Vekili Nur Yalçınkaya, Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ile Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) Kulübü üyeleri, Zigana Dağı zirvesinden yürüyerek Çığ Şehitleri Anıtı'na geldi.

Programa katılanlar anıt önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcılara Allah'tan rahmet diledi.

Hayatını kaybedenlerin doğaya ve spora gönül veren insanlar olduğunu dile getiren Baruş, "Şehitlerimizi anmak üzere bir araya geldik. Ben öncelikle 10 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gün hayatını kaybeden kardeşlerimiz doğaya, spora gönül veren insanlardı." dedi.

Bu gibi spor dallarında eğitim almanın önemli olduğuna değinen Baruş, doğa sporlarında dikkatli olunması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tedbirli olarak bu sporları yaparsanız başınıza herhangi bir üzücü hadise gelmez. Birde bu sporları grup halinde yapmak gerekiyor ki herhangi biri zor duruma düştüğü zaman onun çağrısı üzerine diğerleri yardım edebilsin. Bunlardan hayatta kalanlar diğerlerini kurtarma faaliyetine girişebiliyor. Buradan tüm doğaseverlere, sporseverlere çağrı yapmak istiyorum. Doğayla iç içe, doğayla buluşma anlamındaki bu sporlar son derece insana hayat veren, hayat sevincini aşılayan ve zinde kalmasını sağlayan sporlar ama bunları bilinçli olarak yapmak lazım. "

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise 16 yıl önce çığın ardından yaptıkları kurtarma çalışmalarını hatırlatarak, "Onları bu beyaz karların içinden ellerimizle ve küreklerle çıkarmaya çalıştık. İki tanesi hayattaydı ama onları geri döndüremedik, 8 tanesi zaten çığ altında ölüydü çıkardığımızda. Büyük ve acı bir olaydı. Acımızı kalbimize onları Mevla'ya uğurladık. Hatırlamak için her sene burada toplanıyoruz." ifadesini kullandı.