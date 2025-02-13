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        Gümüşhane'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

        Gümüşhane'de Berat Kandili dolayısıyla Kemaliye Camisinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:52 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:52
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        Gümüşhane'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
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        Gümüşhane'de Berat Kandili dolayısıyla Kemaliye Camisinde program düzenlendi.

        İl Müftülüğünce Berat Kandili, Kemaliye Camisinde akşam namazının ardından idrak edildi.

        Cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından Berat Kandili'nin önemi vurgulandı.

        Mevlit ile ilahiler okunan ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, cemaat yatsı namazını kılıp, dua etti.

        Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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