Gümüşhane'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Mevlit ile ilahiler okunan ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, cemaat yatsı namazını kılıp, dua etti.

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