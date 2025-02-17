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        Gümüşhane'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:35
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        Gümüşhane'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

        Deredolu beldesinde yaşayan Galip (71) ve eşi Müşkinaz Genel'e (79) ulaşamayan yakınları, çiftin evine gitti.

        Evde çiftin hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

        Eve gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin öldüğü belirlendi.

        Sobadan sızan gazdan zehirlenen Genel çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gümüşhane Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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