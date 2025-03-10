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        Gümüşhane'de mahalle yolundaki heyelan kamera tarafından kaydedildi

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:58
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        Gümüşhane'de mahalle yolundaki heyelan kamera tarafından kaydedildi
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçeye bağlı Taşlıca köyü İkibaca Mahallesi'nde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

        Ulaşıma kapanan yolda bekleyen bir kişi, heyelanı daha önce fark ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Taşlıca köyü muhtarı İsmail Keleş, AA muhabirine, heyelan sırasında yolda herhangi bir araç bulunmadığını belirterek, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma yapacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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