Gümüşhane'de mahalle yolundaki heyelan kamera tarafından kaydedildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Taşlıca köyü İkibaca Mahallesi'nde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Ulaşıma kapanan yolda bekleyen bir kişi, heyelanı daha önce fark ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Taşlıca köyü muhtarı İsmail Keleş, AA muhabirine, heyelan sırasında yolda herhangi bir araç bulunmadığını belirterek, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma yapacağını kaydetti.