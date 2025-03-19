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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Gümüşhane'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti'nin 22 yıl önce yaktığı ışığın Türkiye'nin dört bir yanına uzandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:47 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:58
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Gümüşhane'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti'nin 22 yıl önce yaktığı ışığın Türkiye'nin dört bir yanına uzandığını söyledi.

        Yerebakan, partisinin il başkanlığını ziyaretinde, Gümüşhane'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        AK Parti'nin ülkenin her köşesine hizmet ulaştırdığını ve ulaştırmaya da devam edeceğini belirten Yerebakan, "Her şehrimize eserler kazandırdık. İnsanımızın refahını artırmak için mücadele ettik." dedi.

        Yerebakan, milletine ve ülkesine sevdalı AK Parti hareketinin, bir siyasi parti olmanın ötesine geçtiğini ifade ederek, "Bir milletin şahlanışı olduğuna adeta şahitlik ediyoruz. AK Parti'mizin 22 yıl önce yakmış olduğu ışık, Türkiye'nin dört bir yanına uzandı. Bu ışık Rize'den İstanbul'a, Ankara'dan Diyarbakır'a, Edirne'den Hakkari'ye kadar ülkemizin aydınlatmadık yerini bırakmadı." diye konuştu.

        Türkiye'nin yeni hedefleri olduğuna işaret eden Yerebakan, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

        Yerebakan, mutlaka iyiliği inşa eden ve yaymaya çalışanların kazanmaya devam edeceğini aktararak, "Bugün milletimizin içinden çıkmış, milletin dertleriyle dertlenmiş, milletin sesini dünyaya duyurmuş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil, artık Türkiye'nin dünyada geldiği noktada mazlum coğrafyaların umududur, lideridir, lideri de olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

        Sağlık alanında yapılan yatırım ve diğer çalışmaları anlatan Yerebakan, şunları kaydetti:

        "Sağlık yatırımlarında ne kadar daha önümüzde boşluğumuz var? Bölgelere ayırdık. Ne kadar insan kaynağına ihtiyacımız var. Bunların hepsi yeni siyaset gerektirecek şeyler. Çünkü siyaset toplumun yaşam maliyetini düşürmek için yapılır. Yarın maliyetle karşı karşıya kalabiliriz. Sağlığımızın sürdürülmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliriz. O halde bugün bu sistemi yeniden güncelleyecek politikaları inşallah birlikte oluşturacağız. Bizler politika yaparken, bizler siyaseti geliştirirken tek bir şeye bakıyoruz, 'milletimiz ne diyor' diye bakıyoruz. Dünyayı da takip ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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