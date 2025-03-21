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        Gümüşhane'de üniversite öğrencilerince hazırlanan haritalar sergilendi

        Gümüşhane Üniversitesi'nde 21 Mart Dünya Haritacılar Günü dolayısıyla sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:15
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        Gümüşhane'de üniversite öğrencilerince hazırlanan haritalar sergilendi
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        Gümüşhane Üniversitesi'nde 21 Mart Dünya Haritacılar Günü dolayısıyla sergi düzenlendi.

        Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı öğrencileri tarafından, Türkiye'nin bitki örtüsü, istatistik bölge birimleri ve meşhur yemekleri gibi çeşitli verileri içeren 33 harita hazırlandı.

        Coğrafya Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Işık, Dr. Mustafa Çalık Kongre Merkezi'nde "Koordinatlarımız Gelecek, Yönümüz Türkiye Yüzyılı" temalı sergi hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

        Etkinliğin, haritacılığın bilimsel ve toplumsal değerine dikkat çeken farkındalık çalışması olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

        "Bu yıl ki konseptimizi Türkiye Yüzyılı olarak belirledik. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan haritalarla öğrencilerimizin hem teknik hem de estetik becerilerini sergilemelerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Harita üretimi, coğrafi bilgiye dayalı düşünmenin ve mekansal planlamanın temelidir. Bu anlamda öğrencilerimizin çalışmalarını görmek bizler için gurur verici."

        Öğrenciler, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'in de aralarında bulunduğu ziyaretçilere çalışmaları hakkında bilgi sundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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