Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de takla atan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:01 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de takla atan kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Gümüşhane'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Mescit köyü mevkisinde A.A (20) yönetimindeki 52 ES 577 plakalı kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.A ile araçta bulunan F.A (18), M.E.A (17) ve V.A (26), olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de cadde ve sokaklar temizleniyor
        Gümüşhane'de cadde ve sokaklar temizleniyor
        Gümüşhane'nin kök boya ile yapılan "Kelkit zilli kilimi" kadınlara emanet
        Gümüşhane'nin kök boya ile yapılan "Kelkit zilli kilimi" kadınlara emanet
        Gümüşhane'de uyuşturucu madde ele geçirildi
        Gümüşhane'de uyuşturucu madde ele geçirildi
        Kürtün'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Kürtün'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        Gümüşhane'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin lira ceza
        Gümüşhane'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin lira ceza
        Gümüşhane'de 22 bin makaron ele geçirildi
        Gümüşhane'de 22 bin makaron ele geçirildi