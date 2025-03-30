Gümüşhane'de takla atan kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Gümüşhane'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Mescit köyü mevkisinde A.A (20) yönetimindeki 52 ES 577 plakalı kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.A ile araçta bulunan F.A (18), M.E.A (17) ve V.A (26), olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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