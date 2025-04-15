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        Gümüşhane'de uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:54 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:56
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        Gümüşhane'de uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'de uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi'nin Topal Yol mevkisinde, Z.Ç. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki O.E. ve F.P. sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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