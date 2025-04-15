Gümüşhane'de uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Gümüşhane'de uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi'nin Topal Yol mevkisinde, Z.Ç. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki O.E. ve F.P. sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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