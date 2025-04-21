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        Gümüşhane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:18
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        Gümüşhane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Telme köyü yakınlarında T.T. ile E.K arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda T.T. tabanca ile E.K'ye ateş etti.

        Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede E.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Jandarmayı arayarak kendisini ihbar eden şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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