Gümüşhane'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Jandarmayı arayarak kendisini ihbar eden şüpheli, gözaltına alındı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olayda T.T. tabanca ile E.K'ye ateş etti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Telme köyü yakınlarında T.T. ile E.K arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

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