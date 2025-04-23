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        Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunda çalışmalar başladı

        Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:35
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        Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunda çalışmalar başladı
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        Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar başladı.

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, dün meydana gelen heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, bölgede incelemelerde bulunarak ​​​​​​​Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve AFAD Gümüşhane İl Müdürü Hayati Kaya'dan bilgi aldı.

        Vali Baruş, AA muhabirine, havanın yağışlı olması nedeniyle dün yola müdahalede bulunulmadığını söyledi.

        Karayolları ekiplerinin 10 iş makinesiyle çalışmalarına başladığını aktaran Baruş, "İhtiyaç halinde iş makinesi getirilecek. Bölgede yağış bekliyoruz. Yağış olması halinde yine bir risk var, onu değerlendirerek çalışmalara ara verilecek." diye konuştu.

        Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımını sağlamak için köy yollarının kullanıldığını ifade eden Baruş, ağır tonajlı araçların geçişine ise izin verilmediğini aktardı.

        Baruş, Erzurum yönünden gelen araçları Trabzon sahil yoluna yönlendirdiklerini belirterek "Giresun tarafından gelecekler için Tirebolu'dan itibaren Trabzon tarafına yönlendiriliyor. Oradan Gümüşhane'den yine güzergahlarına devam etmeleri sağlanıyor." dedi.

        Alınan tedbirlerle heyelanın daha büyük sonuçlara yol açmasının önüne geçildiğine dikkati çeken Vali Baruş, şunları kaydetti:

        "Buradaki durumu önceden riskli gördüğümüz için jandarma ekiplerimizi önceden görevlendirdik. Onlar da yolda gerekli uyarıları yapıyorlardı. Bir taraftan da gözlem yapıyorlardı. Karayolları Bölge Müdürlüğümüze de konu ulaşmıştı. Yoldaydı arkadaşlarımız. O sırada bu çalışmalar yapılırken bu göçme oldu. Tabii jandarma ekiplerimizin duyarlı olması, tedbirli davranması hem kendilerinin zarar görmesini önledi hem de yoldan geçecek olanların başın bir felaket gelmesini önledi. Çok şükür yani buna şükrediyoruz."

        Bölgedeki çalışmaları takip eden Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise dün heyelanın devam etmesi nedeniyle temizleme çalışmalarının başlatılamadığını belirterek "Kürtün tarafındaki çalışmaları belli bir seviyeye getirdiğimizde buradan da çalışmalara başlayıp hızlı bir şekilde yolu trafiğe açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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