Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunda çalışmalar başladı

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar başladı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde, dün meydana gelen heyelan dolayısıyla Gümüşhane-Giresun kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, bölgede incelemelerde bulunarak ​​​​​​​Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve AFAD Gümüşhane İl Müdürü Hayati Kaya'dan bilgi aldı.

Vali Baruş, AA muhabirine, havanın yağışlı olması nedeniyle dün yola müdahalede bulunulmadığını söyledi.

Karayolları ekiplerinin 10 iş makinesiyle çalışmalarına başladığını aktaran Baruş, "İhtiyaç halinde iş makinesi getirilecek. Bölgede yağış bekliyoruz. Yağış olması halinde yine bir risk var, onu değerlendirerek çalışmalara ara verilecek." diye konuştu.

Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımını sağlamak için köy yollarının kullanıldığını ifade eden Baruş, ağır tonajlı araçların geçişine ise izin verilmediğini aktardı.