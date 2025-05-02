Otostopla bindikleri otomobilin sürücüsü üniversitelerinin rektörü çıktı

Yıldız, öğrencilerle yaşadığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, "Gümüşhane yurt yolunda öğrencilerimizle hoş bir sohbet. Akılda kalan iki kelime, 'dayı rektörüm'..." notuyla paylaştı.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kadir Can Karakoç, sohbet sırasında "dayı" diye hitap ettiği sürücünün rektör olduğunu öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

10 Nisan'da göreve atanan Yıldız, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

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