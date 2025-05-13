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        Gümüşhane'de dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:21
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        Gümüşhane'de dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

        Ö.Ö. idaresindeki 06 FT 2114 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Balkaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 12 yaşındaki T.E.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü ve beraberindeki T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ile 3 yaşındaki T.B.Ö, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

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