Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Zigana Tüneli'nde alev alan tırda hasar oluştu

        Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 23:11 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zigana Tüneli'nde alev alan tırda hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'de Zigana Tüneli'nde alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Zigana Tüneli'nde, Gümüşhane'den Trabzon istikametine seyreden Mevlüt Şabanoğlu yönetimindeki 57 AC 825 plakalı tırın lastikleri yanmaya başladı.

        Alevler kısa sürede plastik boru yüklü tırın dorse kısmına sıçradı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeye ihbarda bulundu.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

        Yangın nedeniyle tünelin Trabzon istikameti araç geçişine kapatıldı. Trafik akışı eski Trabzon-Gümüşhane kara yolundan sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı

        Benzer Haberler

        Bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını kurtardı
        Bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını kurtardı
        Gümüşhane'de terzilik kursu iki çocuk annesine gelir kapısı oldu
        Gümüşhane'de terzilik kursu iki çocuk annesine gelir kapısı oldu
        Esnafın hamlesi kadını bıçakla yaralanmaktan kurtardı
        Esnafın hamlesi kadını bıçakla yaralanmaktan kurtardı
        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gümüşhane'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi