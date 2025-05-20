Gümüşhane'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı
Gümüşhane'de, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında tarihi Kov Kalesi'ne yürüyüş düzenlendi.
Gümüşhane'de, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri kapsamında tarihi Kov Kalesi'ne yürüyüş düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe katılan 60 sağlık personelinin, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Karataş'ın da aralarında bulunduğu grup, merkeze bağlı Esenyurt köyündeki Kov Kalesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi.
Etkinliğin toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Karataş, herkesin günlük 30 dakika yürüyüş yapması gerektiğinin altını çizdi.
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