Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu

Parti yönetimini 6 ayda oluşturarak seçime hazır olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Partimiz milletimizin sorunlarını çözecek, adaleti hızlandıracak, eğitimi ve üretimi planlayacaktır. Tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracaktır." dedi.

Ağıralioğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilen "Halk Buluşmaları" programında, birçok defa geldiği Gümüşhane'de yeniden bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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