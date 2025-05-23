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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gümüşhane'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:41 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:48
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gümüşhane'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ağıralioğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilen "Halk Buluşmaları" programında, birçok defa geldiği Gümüşhane'de yeniden bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Parti yönetimini 6 ayda oluşturarak seçime hazır olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Partimiz milletimizin sorunlarını çözecek, adaleti hızlandıracak, eğitimi ve üretimi planlayacaktır. Tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracaktır." dedi.

        Partisinin İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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