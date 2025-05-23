Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gümüşhane'de temaslarda bulundu
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gümüşhane'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gümüşhane'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Ağıralioğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilen "Halk Buluşmaları" programında, birçok defa geldiği Gümüşhane'de yeniden bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Parti yönetimini 6 ayda oluşturarak seçime hazır olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Partimiz milletimizin sorunlarını çözecek, adaleti hızlandıracak, eğitimi ve üretimi planlayacaktır. Tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracaktır." dedi.
Partisinin İl Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu.
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