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        Gümüşhane merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

        Gümüşhane merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:43
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        Gümüşhane merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
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        Gümüşhane merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek oto yedek parça satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Soruşturma kapsamında Gümüşhane, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçu" işlediği öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin öğrencilerden temin edilen GSM hatları ve banka hesapları üzerinden 300 kişiyi dolandırdığı, hesaplarda yaklaşık 20 milyon lira para hareketinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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