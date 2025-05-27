Gümüşhane merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin öğrencilerden temin edilen GSM hatları ve banka hesapları üzerinden 300 kişiyi dolandırdığı, hesaplarda yaklaşık 20 milyon lira para hareketinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Gümüşhane, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçu" işlediği öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

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