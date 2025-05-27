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        Gümüşhane'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi

        Gümüşhane'de, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:13
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        Gümüşhane'de "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi
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        Gümüşhane'de, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arzularkabaköy beldesindeki Arzular İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kurulan stantlarda öğrencilere ilk yardım konusunda uygulamalı eğitim verildi.

        Ekipler, Vali Yardımcısı Serhat Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, öğretmen, öğrenci ve velilerin de katıldığı programda, bilgilendirici dergi ve broşür dağıttı.

        Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini belirtti.

        Yemenici, programının amacının çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı gelişimlerini desteklemek olduğunu vurgulayarak, "Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasını ve okul sağlığı hizmetlerinin etkili şekilde yürütülmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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