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        Gümüşhane'de adını "sarı çiçek"ten alan köydeki tarlalar renklendi

        Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde her yıl yaklaşık 20 gün görülebilen sarı çiçekler güzel manzara sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:32
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        Gümüşhane'de adını "sarı çiçek"ten alan köydeki tarlalar renklendi
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        Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde her yıl yaklaşık 20 gün görülebilen sarı çiçekler güzel manzara sunuyor.

        Kent merkezine 43 kilometre mesafede "Altın Vadi" olarak isimlendirilen Sarıçiçek köyü, yılın bu zamanlarında açan çiçekleri ve tarihi köy odalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Haziran ayında açan sarı çiçekleriyle doğaseverlerin ilgisini çeken köye gelenler, bol bol fotoğraf çekerek manzaraları ölümsüzleştiriyor.

        Üyeleriyle birlikte doğa gezisi için köye gelen İzcilik Doğa Spor Kulübü Başkanı Zeynel Gündüz, AA muhabirine, sarı çiçeklerin tabloyu andıran bir görsellik sunduğunu söyledi.

        Gündüz, "Kulüp olarak sarı çiçekleri görmek istedik. Gerçekten tablo gibi bir güzellik, muazzam bir şaheser var." ifadesini kullandı.

        Ekibindeki 20 kişilik grupla 14 kilometrelik vadide yürüyüş yaptıklarını aktaran Gündüz, doğada keyifli zaman geçirebilme imkanı bulduklarını dile getirdi.

        Kulüp üyelerinden Zehra Aygün, sarı çiçekleri görebilmek için ilk defa bölgeye geldiğini belirterek, "Bu yıl tam zamanında geldik. Çok güzel fotoğraflar çektik, herkesi bekliyoruz." dedi.

        Pervin Erdoğan da ilk defa Sarıçiçek köyüne geldiğini ve harika bir doğa ile karşılaştığını kaydetti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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