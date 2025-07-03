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        Gümüşhane'deki Çit Deresi'ne 10 bin alabalık yavrusu bırakıldı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Çit Deresi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:01
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        Gümüşhane'deki Çit Deresi'ne 10 bin alabalık yavrusu bırakıldı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Çit Deresi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Maçka-Altındere Alabalık Üretim Merkezi'nde üretilen balıkların salımı yapıldı.

        Etkinliğe katılan Vali Aydın Baruş, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu vurguladı.

        Biyolojik çeşitliliğin korunmasının tüm vatandaşların sorumluluğunda olduğunu ifade eden Baruş, bilinçsiz ve yasak avcılığa karşı uyarıda bulundu.

        Derelerin kırmızı benekli alabalıklarla dolmasını istediklerini belirten Baruş, şöyle konuştu:

        "Bunun için kaçak ve yasak avcılıkla mücadele etmek şart. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını, yasa dışı avcılık yapanları 112 Acil Çağrı merkezine, jandarmaya veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ihbar etmelerini rica ediyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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