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        Gümüşhane'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de hafif ticari aracın devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:48
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        Gümüşhane'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'de hafif ticari aracın devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Arzularkabaköy kavşağı mevkisinde Dursun K'nin (67) kullandığı 34 BB 2983 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile babası Mevlüt (88) ve annesi Lehviye K. (86), müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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