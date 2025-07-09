Gümüşhane'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Gümüşhane'de hafif ticari aracın devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de hafif ticari aracın devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Arzularkabaköy kavşağı mevkisinde Dursun K'nin (67) kullandığı 34 BB 2983 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile babası Mevlüt (88) ve annesi Lehviye K. (86), müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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