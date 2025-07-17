MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Gümüşhane'de konuştu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerel yönetimlerde marka haline gelen üretken belediyecilik anlayışımız gereği şehirlerimize değer katmak, şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat standartlarını sosyal refah seviyesini yükseltmek maksadıyla aralıksız çalışıyoruz." dedi.

Durmaz, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ile Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i ziyaret ettikten sonra, partisinin il binasında partililer ile buluştu.

Belediye binasındaki sosyal tesisin açılışını gerçekleştiren Durmaz, 15 Temmuz Zafer Meydanı'na yapılması planlanan kent meydanı ve otopark projesi hakkında da bilgi aldı.

Sadir Durmaz, burada yaptığı konuşmada, Gümüşhane ziyareti öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirterek, Bahçeli'nin selamını getirdiğini söyledi.

Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerel yönetimlerde marka haline gelen üretken belediyecilik anlayışımız gereği şehirlerimize değer katmak, şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat standartlarını sosyal refah seviyesini yükseltmek maksadıyla aralıksız çalışıyoruz. Şehrin bize emanet edilen her bir kuruşuna sahip çıkarak, halel getirmeden nasıl katkı yapabiliriz? Nasıl değer katabiliriz? diye gece gündüz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.