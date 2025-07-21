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        Gümüşhane'de bir tepenin yamacına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde otomobilin tepenin yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:42
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        Gümüşhane'de bir tepenin yamacına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde otomobilin tepenin yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Resul T. (67) yönetimindeki 06 BB 3650 plakalı otomobil, Alucra-Yeşilbük kara yolunda sürüklenerek bir tepenin yamacına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Şiran itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin il müdahalesinin ardından sürücü ile otomobildeki Nazmiye T. (75), Hayati T. (51) ve Urfani T. (56) kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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