Gümüşhane'de bir tepenin yamacına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ekiplerin il müdahalesinin ardından sürücü ile otomobildeki Nazmiye T. (75), Hayati T. (51) ve Urfani T. (56) kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Şiran itfaiye ekipleri sevk edildi.

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