Gümüşhane'de bir tepenin yamacına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde otomobilin tepenin yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde otomobilin tepenin yamacına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Resul T. (67) yönetimindeki 06 BB 3650 plakalı otomobil, Alucra-Yeşilbük kara yolunda sürüklenerek bir tepenin yamacına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Şiran itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin il müdahalesinin ardından sürücü ile otomobildeki Nazmiye T. (75), Hayati T. (51) ve Urfani T. (56) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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