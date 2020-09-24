Gümüşhane’de vatandaşlar yeni Covid-19 tedbirlerinden memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de vatandaşlar yeni Covid-19 tedbirlerinden memnun

İHA

Gümüşhane’de vatandaşlar yeni Covid-19 tedbirlerinden memnun

Gümüşhane’de yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid19) salgını kapsamında geçtiğimiz hafta açıklanan sigara yasağı ve diğer tedbirlere vatandaşlardan destek geldi.
Geçtiğimiz hafta Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanan İl Umum Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında bazı caddelerde sigara içilmesini ve caddelere masa, sehpa, tabure atılmasını yasaklamıştı.
Kararın ardından caddelerde özellikle hafta sonları sakinlik yaşanırken, yalnızca 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tahsis edilen Fatih Parkında ise sessizlik hakim.
Cumhuriyet caddesinde esnaf olan vatandaşlardan Ertürk Yakut, caddelerde sigara içilmesinin yasaklanması ve çay ocaklarıyla kahvehanelerin caddelere masa, sehpa, tabure atmasının yasaklanmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, “Koronavirüs vakalarının şehrimizde ciddi manada arttığı bugünlerde önlemlerin sıkılaştırılması ve bu hastalığın ortadan kaldırılması hepimizin vereceği mücadeleyle mümkün. Biz vatandaş olarak elimizden gelen herşeyi yapacağız ve bu illetin şehrimizin temizlenmesi bizim en büyük arzumuz. Biran önce normal hayata dönüş sağlanmalı. Bunun için vatandaşlar olarak gereken herşeyi yapmamız gerekiyor. Sigara içilmeyecekse caddede içmeyeceğiz. Maskemizi takacağız, sosyal mesafelerimize dikkat edeceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Şehirde çay ocaklarından masa ve sandalyelerin kaldırılması konusu yıllardır gündemde olan bir konuydu. Bu da buna bir vesile oldu. Caddeler vatandaşa kaldı. Biz gereken bütün tedbirleri almak, kurallara uymak durumundayız. Bu hastalıktan şehrin kurtulması için gereken ne varsa hep beraber yapmalıyız” dedi.
Bir diğer vatandaş İhsan Ünlü de “Yasaklar bizim için, faydası bize. Ama biz insanoğlu faydalı olan şeyleri biraz garipsiyoruz. Kendi hayatımız için yararlı olan kurallara uyarsak sağlığımız için iyi olur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı
Vali Taşbilek’ten ‘Aspir’ teşekkürü
YEREL HABERLER Vali Taşbilek’ten ‘Aspir’ teşekkürü
Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali Taşbilek, Şiran ilçesinde denetlemeye katıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Vali ...
Gümüşhane’de 56 köye EBA destek noktası kurulacak
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 56 köye EBA destek noktası kurulacak
Demiryolu projesine ‘Deprem’ uyarısı Erzincan-Gümüşhane-Trabzon Demiryolu projesinin Rize güzergahına kaydırıldığı iddialarına tepki geldi Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nafiz Maden: “Rize hattı Bayburt havzasından geçeceği için jeoteknik açıdan güvensiz bir bölge” “Deprem riskine en uygun güzergah Gümüşhane güzergahıdır”
YEREL HABERLER Demiryolu projesine ‘Deprem’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X