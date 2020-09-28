Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi

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Sinan UÇAR-Uğur AYDIN/ GÜMÜŞHANE, (DHA) İSTANBUL'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı, memleketi Gümüşhane´de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi´nde önceki gün hayatını kaybeden İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı için memleketi Gümüşhane´de öğlen vakti belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile vatandaşlar katıldı. Törende, Gümüşhane´de 3 dönem üst üste belediye başkanlığı yapan Canlı'nın özgeçmişi okundu. Törene katılanlar özgeçmişin okunmasının ardından bir süre alkış tuttu. Konuşmaların ardından Canlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Emirler Mezarlığı´nda defnedildi. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR/Uğur AYDIN

2020-09-28 14:54:45



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