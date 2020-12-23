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Gümüşhane kara hasret kaldı Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen kent merkezinde kayda değer kar yağışı olmaması vatandaşları endişelendiriyor

İHA

Gümüşhane kara hasret kaldı Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen kent merkezinde kayda değer kar yağışı olmaması vatandaşları endişelendiriyor

Karasal iklimin hüküm sürdüğü Gümüşhane’de son yıllarda yaşanan iklimsel değişiklik bu yıl kendini iyiden iyiye hissettirdi. Aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen kent merkezinde kayda değer kar yağışı olmaması vatandaşları endişelendiriyor.
Eskilerin anlattığı hikayelerde Kasım ayıyla birlikte başlayan ve neredeyse Mayıs ayına kadar devam eden karlı Gümüşhane görüntüleri neredeyse mazide kaldı. Son yıllarda Ocak ayının ortalarına kadar ciddi kar yağışı almayan Gümüşhane kent merkezinde bu yılın ilk kar örtüsü bugün sabah gerçekleşti ve onun da ömrü birkaç saat oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklı devam eden hafif şiddetli kar yağışının ardından kent merkezinde araçların üzerleri ve çatılar karla kaplanırken, kar kalınlığı 2 santimetre olarak ölçüldü.
Gece en düşük sıcaklığın eksi 1,5 derece olarak kayıtlara girdiği Gümüşhane’de önümüzdeki haftaya kadar geceleri soğuk, gündüzleri de güneşli havanın etkili olması bekleniyor.
Coğrafyasının yüzde 60’ı dağlardan oluşan Gümüşhane’de özellikle yeraltı su kaynaklarını besleyen kar kütlelerinin yüksek dağ zirvelerini çoktan kaplaması gerekirken dağlarda da durum kent merkezinden çok farklı değil.
Gümüşhane Celal Tonyalı da dün gece gerçekleşen yağışın “az” olduğunu belirterek, “Bu tarihlerde Gümüşhane’ye biraz daha kar yağması gerekiyor. Sabah manzara çok güzeldi, güzel ve yoğun yağıyordu ama durdu. Çok az yağdı, yeteri kadar değil. Bu mevsimde Gümüşhane’ye kar yağması lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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