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Gümüşhane’de ‘Ile de France’ ırkı koyunlar üreticinin yüzünü güldürüyor

İHA

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde yetiştirilmeye başlanan 'Ile de France' koyun ve kuzuları üreticinin yüzünü güldürüyor, üreticiler siparişlere yetişemiyor.

Gümüşhane’de ‘Ile de France’ ırkı koyunlar üreticinin yüzünü güldürüyor

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde yetiştirilmeye başlanan ‘Ile de France' koyun ve kuzuları üreticinin yüzünü güldürüyor, üreticiler siparişlere yetişemiyor.
Köse ilçesinde anavatanı Fransa'nın Saone Et Lorie bölgesi olan et ve yavru verimi yüksek olan koyun ırklarından birisi olarak gösterilen 'Ile e France' koyun ve kuzuları üreticinin yüzünü güldürüyor.
Köseli küçükbaş hayvan üreticisi Hümmet Pala, koyun ırkının Türkiye’nin iklim şartlarına uygun olduğunu ve et veriminin çok yüksek olduğunu söylerken, siparişlere yetişemediklerini de sözlerine ekledi.

“Çok verimli bir hayvan”
Irkın soğuk ve sıcak havalara dayanıklılığının çok üst seviyede olduğunu söyleyen üretici Hümmet Pala, “2019 yılında hayvancılığa merak saldık ve araştırmalara başladık ve koyun işine merak saldık. Daha sonra hangi ırka karar vereceğimizi düşündük. Araştırmaların sonucunda en verimli, bizim yöremize en uygun olan Ile de France ırkına karar verdik. Yaklaşık 2 yıldır damızlık hayvan üretimine devam ediyoruz ve Köse ilçemizden Türkiye’nin her tarafına damızlık hayvan gönderiyoruz. Az sayıda yapıp kaliteli mal çıkarma derdindeyiz. Bizim meramız küçükbaş hayvancılığa uygun bir mera. Ile de France türü çok yakışıklı bir koyun, çok verimli bir hayvan. Gümüşhane’nin eksi 30 ve Antalya’nın 50 derece sıcaklığına dayanabilecek bir hayvan. Kar yağsa bile karın üzerinde yatıp hayatını idame ettirebilen bir hayvan” diye konuştu.

“Et veriminde dünyada ilk 3’te yer alan bir hayvan”
Özellikle ‘Ile de France’ ırkı hayvanların et veriminin çok fazla olduğunun altını çizen Pala, “Biz bu ırkta 10 koyundan 17 kuzu alabiliyoruz, her dönem kızgınlığa gelebiliyor. Yaz kış fark etmeden kuzu alabiliyoruz. En büyük artılarından biri ise et verimi. Et veriminde dünyada ilk 3’te yer alan bir hayvan. Biz hayvanlarımızı pazarlamak için sosyal medyayı kullanıyoruz, biz hayvanlarımızı paylaşıyoruz oradan görüp arıyorlar. Çanakkale’ye, Sakarya’ya, Kocaeli’ye, Ankara’ya, Niğde’ye Aksaray ve birçok yere hayvan gönderiyoruz. Normalde Ile de France ırkı koyunlar 70100 arasında kiloya sahip oluyor bizde 120 kilograma kadar çıkıyor. Koçlar da 130150 kilogram. Çok talep var yetiştiremiyoruz, damızlık ayırmak istiyoruz insanlar bırakmıyor. Bizden habersiz adresimizi bulup çat kapı gelenler de oluyor. Aynı zamanda biz Ile de France ırkının derneğini de kurduk. Bu işi daha disiplinli yapmak adına Kocaeli merkezli Ile de France Koyun Üreticileri Derneği isminde bir dernek kurduk safkan haline getirmek için” dedi.
Emrullah Kazancı da “İlk etapta alışık olmadığımız için şaşırdık. Meşakkatli ama bereketli ve kazançlı bir iş. Bizim yerli cinslere bunlara göre zayıf kalıyor” ifadelerini kullandı.

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