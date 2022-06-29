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Dereye düşen tavuğunu kurtarırken bacağını kırdı

İHA

Dereye düşen tavuğunu kurtarırken bacağını kırdı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde tavuğunu kurtarmak için merdivenle dere yatağına inen vatandaş, tavuğunu kurtardıktan sonra dengesini kaybederek 2 metre yüksekten düştü. Talihsiz vatandaşın bacağı kırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kelkit ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünde köyde yaşayan 54 yaşındaki Fahri Kaya’nın tavuklarından biri ıslahı yapılan dere yatağına inince daha çıkamadı. Tavuğunu kurtarmak için merdiven aracılığıyla 2 metrelik dere yatağına inen Kaya, tavuğunu bulunduğu yerden merdivenle çıkardı. Dereye indiği merdiveni almak için korkuluğun üzerinden eğildiği sırada dengesini kaybeden Kaya, 2 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 54 yaşındaki adamı bulunduğu dereden çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi alına alınan Kaya’nın sağ bacağı kırık nedeniyle alçıya alındı.

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