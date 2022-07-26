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DOKAP’tan Gümüşhane’ye Yeşil Yol projesi için 12 Milyon TL’lik ödenek Gümüşhane’de DOKAP Yeşil Yol Projesi protokol imza töreni gerçekleşti

İHA

DOKAP’tan Gümüşhane’ye Yeşil Yol projesi için 12 Milyon TL’lik ödenek Gümüşhane’de DOKAP Yeşil Yol Projesi protokol imza töreni gerçekleşti

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (DOKAP) 2022 yılı Yatırım Programları çerçevesinde DOKAP ve Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi arasında Yeşil Yol iş birliği protokolü imzalandı.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi arasında Yeşil Yol projesi kapsamında iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti. Törene Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile Gümüşhane İl Özel İdaresi Sekreteri Ekrem Aydoğdu ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde Yeşil Yol Projesi kapsamında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Beytarla ve Tilkicek köyünde yapılacak çalışmalarla ilgili protokol imzalandı. Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili 12 milyon 261 bin 578 TL’lik ödenek sağlandı.
DOKAP tarafından sağlanan desteklerinin önemine vurgu yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Yeni bir çalışma kapsamında 12 milyon 261 bin 578 TL’lik bir ödenekle Kürtün Beytarla ve Tilkicek köyü protokolünü imzalayacağız. Bu işlerin hepsi Yeşil Yol kapmasında ben bu vesile ile ilimize değerli katkıların sunulmasında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese minnetlerimizi iletmek istiyorum. Bunlar ilimiz için çok önemli, özellikli yatırımlar. İnşallah yapılacak çalışmalarla ilimizin altyapısının daha iyi hale getirilmesi ve ilerde turizm başta olmak üzere bölgemiz, kültür turizm rotası arasında önemli özellikli bir nokta. Bu çalışmaların amacı ilimizi ilerde hatırı sayılır farkındalığı çok fazla olan bir noktaya taşımak” dedi.

“Bu çalışmaların önünde ve arkasında önemli süreçler var”
DOKAP olarak 2023 yılı için hedeflerini daha da büyüttüklerini aktaran DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, “1 buçuk seneye yakındır Yeşil Yol ile ilgili bir mahkeme kararı vardı, durdurulmuştu. Mahkeme yürütme durdurma kararını kaldırdıktan sonra ödeneklerimizi alarak bölgede hizmet etmeye ediyoruz. Bu doğrultuda Gümüşhane ilimiz de sayın valimizin daha önce de aktardığı gibi 22 Milyon TL’lik bir projemizin imza törenini gerçekleştirmiştik. Bir ek ödenek daha alarak 12 milyon 240 bin liralık bir ödeneğimizi de inşallah bugün imza altına alıp bu hizmetin de Yeşil Yol kapsamında çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmaların önünde ve arkasında önemli süreçler var. Bu süreçler de hem valiliğimizin hem özel idaremizin yaptığı projelerin nitelikli olması bizim eylem planımıza uygun olması da önemli. Bu ödenekler sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin yönetimindeki önemli gayretleri, sayın bakanımızın bizim arkamızda durması ve önümüzü açması, milletvekilleri ve siyaset kurumunun bu işleri takipleri önemli. Gümüşhane bizim için önemli bir hizmet noktası. Sadece Yeşil Yol değil, tarım, hayvancılık, turizm ve eğitim başta olmak üzere birçok projeye destek verdik. İnşallah ek bir bütçe ile ilgili çalışma var, imza töreni için 2022 yılı içinde yine bir araya geleceğiz. 2023 yılında hedeflerimizi biraz daha büyüttük. Bunlarla ilgili de çok fazla uzamadan proje onaylarımızı alıp imza törenlerimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Yeşil Yolu mahkemeye taşıyanlar benim hemşerilerim”
Yeşil Yol ile ilgili tartışmalara da cevap veren DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, “Aslında Yeşil Yolu mahkemeye taşıyanlar benim hemşerilerim Rize ve Artvin’de, kendilerini biraz çevreci olarak nitelendiren arkadaşlar mahkemeye verdiler. Yeşil katliam ve ağaçlarla ilgili ama maalesef Yeşil Yol’un geçtiği yerlerle ilgili ağaçların kesilmediği, yeşilin de yok edilmediği ve turizm lokasyonlarının birbirine bağlandığı var olan yollarımızın standartların geliştirildiği bir proje. Ama maalesef bu ülkede önemli hizmetlere karşı çıkan yine aynı ekip, yani bu ülkede 3. havalimanına da 3. köprüye de Marmaray’a da karşıydılar ama bu hizmetler vatandaşlarımız ve ülkemizin geleceği için. Yeşil Yol da bu şekilde değerlendirilebilir. Yeşil Yol için bir daha komple yol açmıyoruz, yüzde 98 var olan yolların standartlarını arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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