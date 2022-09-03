'Evinde otursun' denilen Feyzanur, kick boksta 11 kez derece aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Evinde otursun' denilen Feyzanur, kick boksta 11 kez derece aldı

DHA

'Evinde otursun' denilen Feyzanur, kick boksta 11 kez derece aldı


Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de, 5 yıl önce kick boks sporuna başlayan Feyzanur Azizoğlu (21), 11 kez Türkiye ve Avrupa ile dünya şampiyonluğu ve dereceler elde etti. Milli takıma seçilen Azizoğlu, "'Kız çocuğunun kick boksta ne işi var? Evinde otursun, yemek yapsın' diyenler oldu. Ailem beni destekledi. Şampiyonluklar elde etmeye başlayınca ön yargıları yıkmaya başladım" dedi.
Kelkit'te yaşayan Feyzanur Azizoğlu, 2017'de ilçede açılan, Uzak Doğu sporları eğitimi verilen spor salonuna kaydoldu. Kick boksa başlayan Azizoğlu'na, çevresindekilerin eleştirilerine rağmen ailesi destek verdi. Azimle çalıştığını söyleyen Azizoğlu, 5 yılda 7 kez Türkiye şampiyonu, 1 kez Avrupa şampiyonu, 1 kez dünya ikincisi ve üçüncüsü, 1 kez de İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu. Azizoğlu'nun başarıları sayesinde ilçedeki diğer kız çocukları da spora yöneldi.
'ÖN YARGILAR KIRILDI'
Spora başlayınca aldığı tepkileri anlatan Feyzanur Azizoğlu, "'Kız çocuğunun kick boksta ne işi var? Evinde otursun, yemek yapsın' diyenler oldu. Ailem bu tepkileri dikkate almadı, beni desteklediler. Şampiyonluklar elde etmeye başlayınca ön yargıları yıkmaya başladım. Sonrasında gelen şampiyonluklarla aileler kız çocuklarını spora göndermeye başladı. Artık ön yargılar kırıldı ve çocuklarının spora giderek aktif olmasını istiyorlar. Ben spor sayesinde manevi olarak çok güzel insanlar, çok değerli anılar kazandım. Elde ettiğimiz başarılarla kız çocuklarına örnek oldum. Çok mutluyum. Üzerimde emeği olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Spora yeni başlayan arkadaşlarıma saygı, sevgi ve her zaman disiplinli olmayı anlatıyorum. Kelkit'te çok yetenekli sporcular var. Daha başarılı olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.
'FEYZANUR BİZE ÖNCÜ OLDU'
Kick boksa başlayan Fatma Nebihan Aldemir (17), "Ben spora başladığımda önümüzde sadece Feyzanur Azizoğlu vardı. Feyzanur başarılar elde ettikçe, biz çok mutlu olduk. Bizim de bir umudumuz oldu. 'Biz de şampiyon olabiliriz' dedik. Kelkit'te olumsuz bakışlar da geri çekilmeye başladı. 'Demek ki kız çocukları bir şeyler başarabiliyor. Kız çocukları da bu alanda ilerleyebiliyor' diye düşünmeye başlayan aileler, spora daha sıcak bakmaya başladı. Aileler artık kız çocuklarını spora teşvik etmeye başladı. Feyzanur'un getirmiş olduğu başarılar, ilçe halkı olmak üzere herkesi çok etkiledi. Bizim öncümüz oldu ve bize kapı açmış oldu" dedi.
Gençleri spora kazandırmak için mücadele ettiklerini kaydeden kick boks antrenörü İbrahim Çiçek de "Feyzanur Azizoğlu, emeklerinin karşılığını aldı, halkımızın yüzünü güldürdü. Daha çok başarılar elde edeceğine inanıyorum. Ben Feyzanur'a 'kar küreyici' diyorum. Gençlerin, kız çocuklarının önünü açıyor. Feyzanur'un başarılarından sonra spora başlayan birçok kız sporcumuz oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kelkit Sinan UÇAR
2022-09-03 12:25:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.