        Haberler Gündem Eğitim Gümüşhane Üniversitesi kampüsü dijital ortama taşındı

        Gümüşhane Üniversitesi kampüsü dijital ortama taşındı

        Gümüşhane Üniversitesince geliştirilen sistem sayesinde kampüsteki tüm mekanlar 2D ve 3D formatlarında dijital ortama aktarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 13.12.2025 - 13:41
        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Handan Çam, Gümüşhane Üniversitesi Mekan Yönetim Sistemi'nin (GÜMEKSİS) ortaya çıkış sebebinin, tüm kampüse hakim olma fikri olduğunu söyledi.

        Çam, kampüsteki alanları en verimli şekilde planlamakta zorlandıkları için tüm üniversiteyi dijital ortama taşıyan bir haritalandırma sistemi geliştirdiklerini ifade etti.

        Üniversite yönetimi, idari personel ve öğrencilerin aynı dijital platformda buluştuğunu anlatan Çam, kampüsün tamamını görünür kılan bir yapı oluşturduklarının altını çizdi.

        Kampüs mekanlarını harita üzerinden görerek çalışma alanlarını en verimli şekilde planlamayı hedeflediklerini vurgulayan Çam, çalışanlar ile öğrencilerin geri bildirimlerini anında takip etmeyi amaçladıklarını da aktardı.

        "DERS PROGRAMLARINI QR KODLAR ARACILIĞIYLA GÖRÜNTÜLEYEBİLİYORUZ"

        Çam, kampüs mekanlarının 2D ve 3D formatlarında haritalandırıldığını belirterek, "Odaların içine dijital olarak girip, oda durumunu, metrekare bilgisini ve içindeki yapıları aynı anda görebiliyoruz. Öğretim üyelerimizin ders programlarını QR kodlar aracılığıyla görüntüleyebiliyoruz" dedi.

        Sistemin erişim, arıza bildirimi ve yön bulma işlevlerinden de bahseden Çam, şöyle devam etti: "Öğrenciler, derslik ve oda kapılarındaki QR kodları okutarak akademisyenlerin ders programına ve o sınıfta yürütülen eğitime anında erişebiliyor. Odalara entegre ettiğimiz arıza tespit sistemi sayesinde bakım, onarım ve bilgi işlemle ilgili eksikler anlık olarak bildirilebiliyor. Sistemde yer alan navigasyon özelliği ise özellikle birinci sınıf öğrencilerinin kampüsü tanımasını ve sınav salonlarını kolayca bulmasını sağlıyor."

        Çam, sistemin uygulanmaya başlanmasıyla kampüste yön bulma sorunlarının azaldığını, öğrencilerin kampüsü panorama olarak gezebildiğini ifade etti.

        Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli endüstri mühendisi Sait Emre Oral ise öz kaynaklardan geliştirilen GÜMEKSİS ile üniversite kampüsünün mekansal zekasını inşa ettiklerini söyledi.

        Kullanıcıların anlık hava durumuna göre değişen 3D kampüs modelini ve buna entegre 2D kat planlarını inceleyebildiğini anlatan Oral, dijital ortama aktarılan kütüphane ile maden müzesinin de uzaktan gezilebildiğini belirtti.

        Öğrencilerden İsa Gül de kampüsteki konumları QR kod sayesinde rahatça bulduğunu kaydetti.

