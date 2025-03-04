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        Haberler Gündem Gümüşhane, Bayburt ve Bingöl'de eğitime kar engeli - Güncel haberler

        3 ilde eğitime kar engeli

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi, Bayburt'un Demirözü ilçesi ve Bingöl'ün kent merkezi ile 5 ilçesinde eğitime bugün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 01:02 Güncelleme: 04.03.2025 - 01:20
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        3 ilde eğitime kar engeli
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        GÜMÜŞHANE

        Kelkit Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 4 Mart 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        BAYBURT

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

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        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Bugün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

        BİNGÖL

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

        Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

        Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #kar tatili
        #gümüşhane
        #Bingöl
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