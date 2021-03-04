İHA

Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mahallede yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren köyde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda “Gümüşhane Merkez Akgedik köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.